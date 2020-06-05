انتحار مريض بالاكتئاب والعثور على الجثة فوق سطح المنزل

شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا عندما انتحر شاب شنقا فوق سطح منزله لمروره بأزمة نفسية وإصابته بالاكتئاب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة علاء الدين م ع، 29 سنة، عامل مقيم ميت نما مركز قليوب وانتحاره شنقا.

تبين من المعاينة أنه معلق بحبل مثبت بين جدارين أعلى سطح العقار محل سكنه بسؤال شقيقه عامل مقيم ذات الناحية، قرر أن شقيقه يخضع للعلاج من مرض الاكتئاب منذ فترة ولم يشتبه جنائيا في الوفاة.