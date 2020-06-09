الغد: نسعى لانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية

أكد موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب يعمل حاليًا على الانتشار في كافة المحافظات، ورصد مشاكل المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضاف "موسى"، في بيان، أن الحزب لديه تنظيم حزبي في جميع دوائر مصر، وأنه على خوض الاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

وتابع أن الحزب لديه الكوادر القادرة على التلاحم مع المواطنين في الشارع بمرونة وتتفاعل مع قضاياه، ويسعى لانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في الانتخابات، حتى يكون نواب "الغد" معبرين عن القضايا الحقيقية للناس.

وأشار "موسى" إلى أن الحزب حريص على اختيار الكوادر القادرة والفاعلة لخدمة المواطن، من خلال رصد كافة المشاكل في كل محافظة، والعمل على إيجاد حلول من خلال التعاون مع المسئولين في كل المحافظات.