قياديان عماليان: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمن ليبيا

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، وكافة اللجان النقابية بالنقل البحري، تأييدها للموقف المصري تجاه حل الأزمة الليبية.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى في تصريحات له، إن النقابة العامة تعلن دعمها وتأييدها لإعلان القاهرة ليبيا، وكل خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو حل الأزمة الليبية، مشيدًا بالتناول المصري للملف الليبي، وبالمبادرة المصرية التي تحقن الدماء الليبية، وتحفظ سيادة ليبيا، وتعود بالبلاد الي المسار السياسي وإنهاء الصراع المسلح.

وأضاف "مصطفى"، أن ردود الفعل العربية والدولية كشفت عن دور مصر المحوري وريادتها في المنطقة، وتقديرهم لمساعي الدبلوماسية المصرية، والعمل بحس عربي من أجل وقف الاقتتال وعودة الاستقرار والأمن بليبيا.

من جانبه، أرسل هشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، وأعضاء مجلس ادارة النقابة العامة وأعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة، ببرقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخطواته القوية لحل الازمة الليبية وما جاء باعلان القاهرة للحل السياسي للازمة الليبية، الذي يهدف الي دعم الشعب الليبي في وحدته واستقراره.

وأعلنت النقابة العامة ولجانها النقابية، عن تأييدها لإعلان القاهرة الذى يهدف الي دعم الشعب الليبي في وحدته واستقراره، ودعم توجه في أن تكون ليبيا واحدة وموحدة، مؤكدة أن مصر لن تسمح بتهديد أمن ليببا ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام الدفاع عن مصالحها ومصالح أشقائها، خاصة أن الشعب الليبي تربطنا معه حدود ممتدة وروابط تاريخية واجتماعية.