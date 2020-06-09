السعودية تسجل 3288 إصابة جديدة بكورونا.. و1815 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه جرى رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76339 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الإثنين، تسجيل 3,369 حالة إصابة جديدة، و1,707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة.

كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632.هذا، وسجلت الرياض 746 حالة، وجدة 577، ومكة المكرمة 376.