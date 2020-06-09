يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 746

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.136.744، فيما وصل إجمالي الوفيات 407.367، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.485.299 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، في بيانها اليومي لمستجدات كورونا، إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة، وفقا لمخا ذكرته صحيف"سبق" الإلكترونية السعودية

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سلطنة عمان إلى 17486

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 344 لعمانيين و260 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 17486 و81 وفاة وتماثل 3793 حالة للشفاء، وفاق لما ىذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2697.

وتوصل فريق من الباحثين من وزارة الصحة ممثلة في مختبرات الصحة العامة المركزية ومن جامعة السلطان قابوس إلى مجموعة من النتائج الأولية لتحليل تسلسل الجينوم الكامل لكورونا المستجد.

ويهدف المشروع البحثي الذي تم تمويله ودعمه من قبل مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي إلى دراسة سلالات الفيروس للحالات المكتشفة في السلطنة وادراجها في البيانات العالمية لتجميع السلالات في كل دولة من أجل فهم انتشار الفيروس وسرعة طفرات الفيروس إضافة إلى معرفة ارتباط هذه الطفرات بالمتغيرات السريرية لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، ومعرفة مدى تأثير هذه الطفرات على دقة الفحوصات المخبرية.

ارتفاع وفيات كورونا في قطر إلى 57 حالة

وفي قطر، أعلنت السلطات القطرية، أمس الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات و1368 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليتجاوز إجمالي الإصابات 70 الفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 57 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لثلاثة أشخاص كانوا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

وأضافت الوزارة القطرية، أن 1368 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد سجلت اليوم ليصل عدد الإصابات إلى 70158 حالة مؤكدة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن حالات الشفاء بلغت اليوم 1597 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 45935 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26 حالة بالاضافة إلى تسجيل 654 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالة الوفاة تعود لوافد يبلغ من العمر 40 عاما لديه أمراض وظروف صحية كامنة، مشيرة إلى عدد الإصابات التي تنقسم إلى 314 حالة لعمالة وافدة و 299 حالة لمخالطين لمصابين و 41 حالة قادمة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" بلغ 10326 حتى الآن بعد تسجيل 858 حالة في الساعات الـ24 الماضية بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص، موضحة أن عدد الحالات القائمة بلغ 5065 منها 5053 مستقرة و 12 تحت العناية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 662 إصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 32510 حالات في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 269 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 662 السابقة تضمنت (340 حالة لمواطنين كويتيين) و(122 لمقيمين من الجنسية الهندية) و (46 لمقيمين من الجنسية المصرية) و(36 لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (201 حالة لمنطقة الفروانية الصحية) و(188 بالأحمدي الصحية) و(123 بالجهراء الصحية) و( 98 حالة بحولي الصحية) و (52 حالة بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 49 منطقة الفروانية و39 جليب الشيوخ و33 حولي و32 المهبولة و21 الفنطاس و10 جابر الأحمد.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 166 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10999 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 183 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2999 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 318284 فحصا.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد - 19) 21242 حالة بعد تعافي 1037 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع حالات الشفاء من الوباء إلى 21242 حالة بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.