السعودية تبحث تقييد عدد الحجاج بسبب كورونا

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، أن مصادر مطلعة قالت إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، لمنع المزيد من تفشى فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات فى البلاد 100 ألف.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على الأمر أن السلطات تفكر الآن فى السماح «بأرقام رمزية فقط» هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سناً وإجراء فحوص صحية إضافية، وقال مصدر آخر مطلع إنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة. وقالت المصادر الثلاثة إن بعض المسئولين يضغطون من أجل إلغاء الحج الذى من المتوقع أن يبدأ فى أواخر يوليو.

ومددت «أبوظبى» عاصمة الإمارات إجراءات الإغلاق على مستوى الإمارة أسبوعاً آخر بسبب كورونا المستجد، حيث أعلن مسئولون حكوميون، أمس الأول، تمديد الإغلاق، الذى يمنع السكان من مغادرة مناطقهم فى أبوظبى. كما قيدت السلطات الحركة إلى أبوظبى من باقى الإمارات الست.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية أن اليمن على شفير كارثة كورونا وسط قمع «الحوثيين»، الذين لا يسمحون لأحد بدفن المتوفى سوى حفنة من أقاربه يرتدون الأقنعة والقفازات والملابس الواقية البيضاء، ولم يتم إخبار العائلات بشأن حقيقة وفاة ذويهم بسبب فيروس كورونا، ولا يتم نشر نتائج الاختبار على الإطلاق، لكن صلوات الجنازة لا تنقطع يومياً، فى الوقت الذى تغمر فيه وسائل التواصل الاجتماعى عبارات التعازى وصور الموتى.وفى إسرائيل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وزارة الصحة أعدت سيناريو للتعامل مع موجة ثانية من تفشى الفيروس على نطاق واسع، وبحسب التقديرات فإن آلاف المرضى سيخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعى.