حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بشخصية عنيدة، يتمسك بآرائه ومعتقداته ولا يتنازل عنها مهما كانت الظروف.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.