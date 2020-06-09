خلال 24 ساعة.. ضبط 308 قضية تلاعب فى أسعار السجائر

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.. فقد واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.. ونجحت خلال 24 ساعة فى ضبط (عدد 308 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول") بإجمالى مضبوطات (145664 عبوة سجائر ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.