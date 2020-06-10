أسعار السمك اليوم الأربعاء 10-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار السمك في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو، والتي تنوعت بين البلطي والبوري والجمبري والمكرونة على النحو التالي:

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 180 جنيهًا.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 24 إلى 27 جنيهًا.

الكاليماري

تراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 280 جنيهًا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.