"روتانا" تكشف عن موعد طرح "كورونا فيروس" لمحمد رمضان

كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر إنستجرام، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دعائي لأغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، وأعلنت الشركة موعد طرح الأغنية عبر تطبيق "ديزر" اليوم.

وبالأمس نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس كليبه الجديد "كورونا فيروس"، عبر حسابه الشخصي بإنستجرام، وعلق عليها قائلا: "قريبا".

وانتهى المخرج محمد سامي من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، في أحد أماكن التصوير بالمريوطية.

ويعد "كورونا فيروس" الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان، بعدما قدما سويا كليب "رايحين نسهر" الذي تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.