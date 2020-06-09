فنان مصري يفوز في مسابقة الرسم الدولية "فلنتحد ضد كورونا"

أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، عن فوز الفنان المصري عمر صديق مصطفى، بجائزة "الفنون الرقمية وفن العصر الحديث"، وذلك في مسابقة الرسم الدولية "فلنتحد ضد كورونا – التعبير من خلال الفن"، فئة الفنون الرقمية وفن العصر الحديث، والتي أطلقها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

وأقيمت المسابقة بهدف تشجيع الفنانين على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم في المعركة ضد مرض الكورونا.

وتقدم للمسابقة أكثر من 8000 عمل فني مشارك من دول مختلفة للمسابقة، وتم إدراج 210 أعمال فنية في القائمة المختصرة بعد الجولة الأولى من عملية الاختيار.

وقيمت لجنة التحكيم النهائية واختيار الفائزين من كل فئة مثل فئة الهنود والأجانب والمتخصصين، الهواة، الأطفال من خلال أربعة أقسام مختلفة: "الفن المعاصر والفن الشعبي والقبلي والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والفنون الرقمية وفنون العصر الحديث".

وسيعرض المجلس الهندي للعلاقات الثقافية الأعمال الفنية المدرجة في القائمة المختصرة البالغ عددها 210 أعمال قريبًا من خلال معرض عبر الإنترنت.