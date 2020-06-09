عاصفة التنين ترفع سعر الليمون لـ50 جنيها.. و"الخضر والفاكهة": لا تنزعجوا

واصلت أسعار الليمون ارتفاعها اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 50 جنيها مقابل 30 جنيها بداية الأسبوع الجاري في أسواق التجزئة وبأسعار تتراوح ما بين 25 و30 جنيها للكيلو في أسواق الجملة، بالرغم من القفزات المتتالية لليمون بالأسواق إلا أنه أقل بالمقارنة بالعام الماضي بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة.

وأرجع النجيب أسباب الارتفاع إلى تراجع الإنتاج في هذه الشهور، كما شكل زيادة التصدير للخارج سببا آخر حيث أثرت بشكل كبير على المتاح في السوق المحلي، فضلا عن عاصفة التنين (موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد الفترة الماضية) التي أثرت على الثمار وبالتالي الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إلى أن مصر تنتج ما لا يقل عن 40 ألف فدان ليمون طبقا لآخر إحصائية، مؤكدا أن معظم الزراعات في محافظة الشرقية حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، 8 آلاف فدان غرب النوبارية وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب نائب رئيس الشعبة المواطنين بعدم الانزعاج لارتفاعات سعر كيلو الليمون، مؤكدا أنه من السلع الغير أساسية ولا يشكل عدم تواجده مشكلة على المائدة المصرية على غرار البصل والطماطم، وفى السياق نفسه أشار إلى توافر كافة الأصناف الخضر والفاكهة وبأسعار مناسبة لزيادة الإنتاج.