قبل بدء التقديم.. مصدر بالكهرباء: العداد الكودي لا يعتد به كسند ملكية

بعدما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم، إنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجدد لـ"الوطن" أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع، لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي، ولا تختلف طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

وقال المصدر إن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث إنه لا يعتد به كسند ملكية، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن تحمل رقم كودي للعداد.

​وأشار المصدر أن سعر الكيلو وات /ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها، إضافة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.