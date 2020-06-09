تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة من فاتورة يوليو والزيادة تبدأ من 4 جنيهات

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد 2020-2021 خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم.

وتستعرض "الوطن" أهم ما جاء خلال المؤتمر الصحفي على من بينها أسعار الكهرباء في المنازل خلال العالم المالي الجديد وذلك على النحو التالي:

- تثبيت أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق - العالي - المتوسط) للخمس سنوات القادمة.

- تخفيض سعر استهلام الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود (الفائق - العالي - المتوسط) لدعم قطاع الصناعة على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم وذلك للـ5 سنوات القادمة وتتحمل وزارة المالية نتيجة لذلك عبء مالي مقداره 22 مليار جنيه.

- زيادة بيع سعر الغاز الطبيعي من 2 إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية - تثبيت مقبل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القدامة على نفس الأسعار المطبقة للعالم المالي 2019-2020.

- تحصيل نفس ما كان يتم تحصيله سابقًا من رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء خلال العام المالي المقبل.

- نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل خلال العام المالي 19.1% بنحو 76.7 قرش بدءا من 1 يوليو المقبل.

أسعار الكهرباء المنزلية

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات: تزيد من 30 إلى 38 قرشًا خلال العام المقبل.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: تزيد من 40 إلى 48 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات: تزيد من 50 إلى 65 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات: تزيد من 82 إلى 96 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650: تزيد من 100 إلى 118 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات: الإبقاء على سعرها 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات: الإبقاء على سعرها 145 قرشًا ولا تحصل على دعم.