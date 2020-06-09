محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير طريق مصطفى مشرفة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية استهدفت متابعة عمليات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وبعض المشروعات التي تُنفذ بعدد من المناطق بدمياط وفارسكور والزرقا.

واستهلت المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، والذى يتضمن تركيب بلاطات انترلوك وصيانة أعمدة الإنارة وبرجولات ومقاعد للمواطنين، وإنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت، بطول 7.5 كيلو مترات، بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج، مرورًا بعدد من المناطق المهمة، باعتبار هذه الأعمال أحد أهم مشروعات التنسيق الحضاري التي تقوم بها المحافظة فى الفترة الحالية.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها بضرورة توسيع الممشى بعد تعديل زوايا ومناسيب الميل على الجانبين، وتوزيع أعمدة الإنارة بطريقة محددة، وعمل مطالع لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وواصلت عوض جولتها بزيارة السوق الكبير بفارسكور لمتابعة الأعمال النهائية به، حيث يبلغ تكلفة إنشائه 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف القضاء على ظاهرتي الباعة الجائلين والعشوائية.

ووجهت المحافظ اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال مع الجهة المُنفذة، والإسراع في إنهائها لاستلامها في الموعد المحدد، كما بحثت مخطط رصف وازدواج الطريق المقابل للسوق بعد إزالة كافة التعديات والإشغالات بالمنطقة.

وزارت "عوض" المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفارسكور، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية خلال عملية تلقي طلبات المواطنين، إذ شددت على ضرورة إنشاء مظلة ومقاعد أمام المركز، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت بطريق الناصرية بطول كيلو متر، والتي سيتم استكمالها بطول 650 مترًا أخرى، للربط بين قرية الناصرية وقرى مركز فارسكور وكذلك بالمدينة، بتكلفة 7 ملايين جنيه لهذا العام.

كما تفقدت المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت بطريق النيل الواصل بين قرية كفر المياسرة ومدينة الزرقا، وأكدت على غريب عارف رئيس الوحدة المحلية للمدينة سرعة تنفيذ تلك الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية و الهندسية.