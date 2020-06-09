برقم الجلوس.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن لشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف،النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هى 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في السطور التالية...

خطوات الحصول على الشهادة الإعدادية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال الدخول على الرابط من هنـــــــــا.

ستحتاج إلى استيفاء بعض البيانات مثل.

المنطقة

الإدارة

المعهد

المرحلة ... اختار الإعدادية

الصف ... اختار الثالث

رقم جلوس الطالب

في النهاية اضغط "بحث" وستظهر النتيجة

ويجب أن تضع في الاعتبار أن نتيجة الشهادة الالكترونية هي استرشادية فقط، ولا يتم الاعتراف إلا بالنتيجة التي تحصل عليها من المعهد التابع لك.