تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

بوابة الأزهر

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2018/2019م.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات "البعوث الإسلامية" للوافدين

عامر منيب

طباع هادئة وصوت قوي يملئه الشجن، صفات اتسم بها ملك الرومانسية الفنان عامر فكانت أغانيه خير وسيلة يعبر بها العشاق عن حبهم، 8 أعوام مضت على رحيله مضت وكأنها ثواني على قلوب محبيه.

احتل اسمه محرك البحث الاجتماعي "جوجل"، بعدما وجهت ابنته رسالة إلى والدها في حفل تخرجها من الجامعة، قائلة: "بابا أنا اتخرجت".

صور وفيديو "النص الحلو" في حياة عامر منيب "أبو البنات"

مجدي عبدالغني

تقدم محام، ببلاغ للنائب العام للتحقيق يتهم فيه مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، ببيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بالسوق السوداء، مستندا إلى ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، بعنوان "فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم".

وأكد البلاغ أن الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا شهدت مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة، بسبب أحمد مجاهد، الذى اتهم مجدى عبدالغنى وآخرين بشكل علنى ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى السوق السوداء، وهو ما تسبب فى أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، ما تسبب في الإساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأى العام ومنتخب مصر.

بلاغ يتهم مجدي عبد الغني بالإتجار بتذاكر "أمم أفريقيا" في السوق السوداء

نفى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، تهجمه على زميليه المستقلين أيضا من مجلس الجبلاية مجدي عبد الغني وخالد لطيف.

وقال مجاهد في بيان موقع بخط يده: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تحية طيبة وبعد.. أتقدم لكم جمعيا بالشكر على الفترة التي قضيتها معكم في مجلس إدارة الاتحاد ولم تكن العلاقة بينيا إلا في أفضل حال".

أحمد مجاهد ينفي هجومه على مجدي عبدالغني ولطيف: مستعد للشهادة

نفى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتم تداوله عن إلقاء القبض عليه في برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات لـ "الوطن"، "والله نايم في البيت".

مجدي عبد الغني عن ضبطه بمطار برج العرب: "والله نايم في البيت"