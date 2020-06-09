"إياتا": خسائر شركات الطيران هذا العام الأكبر في التاريخ

قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن خسائر شركات الطيران هذا العام ستكون الأكبر في التاريخ، مقدرا تلك الخسائر بأكثر من 84 مليار دولار.

وقال دي جونياك - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء-: "ستكون خسائر هذا العام الأكبر في تاريخ الملاحة، أكثر من 84 مليار دولار في 2020 ونحو 16 مليار دولار في 2021"، مشيرا إلى أنه ما من مقارنة بين خسائر شركات الخطوط الجوية نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخسائرها إبان الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، والتي بلغت في مجموعها 31 مليار دولار.