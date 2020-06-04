الصين تسمح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات ركاب دولية

أعلنت الصين، السماح لشركات الطيران الأجنبية التي أوقفت رحلاتها بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتنفيذ رحلة دولية واحدة في الأسبوع إلى مطار واحد، اعتبارا من 8 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم، إنه "اعتبارا من 8 يونيو، يمكن لجميع شركات الطيران الأجنبية (التي لم يكن يسمح لها سابقا، بتنفيذ رحلات جوية دولية إلى الصين بسبب الوباء)، أن تختار مطارا واحدا (يمكن مراجعة قائمة المدن المحددة، على الموقع الرسمي لإدارة الطيران المدني)، وأن تقوم برحلة ركاب دولية واحدة أسبوعيا".

وفي نهاية مارس الماضي، طالبت هذه الإدارة بأن تحتفظ شركات الطيران الأجنبية باتجاه واحد فقط، للتواصل مع الصين، وأن تشغل رحلة واحدة أسبوعيا إلى هناك. وفرضت كذلك على شركات الطيران الصينية اختيار مسار واحد فقط مع كل دولة، وعدم تشغيل أكثر من رحلة واحدة في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل منع دخول كورونا المستجد إلى البلاد، حظرت السلطات الصينية دخول جميع الأجانب بالتأشيرات السارية، باستثناء الدبلوماسيين وبعض الفئات الأخرى.