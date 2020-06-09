6 سنوات للأوقاف في عهد السيسي: 100 مليون جنيه لمستشفى الدعاة

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، فخلال ست سنوات من قيادة الرئيس السيسي، حققت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في جميع المجالات، ومنها في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب تقرير للأوقاف، فتم تزويد مستشفى الدعاة بأحدث الأجهزة الطبية، ووصل إجمالي الإنفاق على جانب الرعاية الصحية أكثر من مائة مليون جنيه.

وفي مجال توفير فرص العمل، فتم تعيين 4258 عاملًا، في مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، وذلك في الفترة من 2015م حتى 2019م.

كما تم تعيين 2950 إمامًا، في مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وذلك في الفترة من 2016م حتى 2019م.

وتم تكليف 94 فني تمريض "ممرضات"، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2019م، وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ 7302.