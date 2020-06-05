وزير الأوقاف: التوسع في الصدقات هو واجب الآن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل والحفاظ على النفس البشرية من مقاصد الأديان، والتوسع في الصدقات هو واجب الوقت، ومن لم يتعظ بتخطف الموت من حوله فلا واعظ له.

وأكد الوزير، في برنامج "حديث الساعة" أن الأمل الحقيقي هو القائم على العمل المبني على الأخذ بالأسباب واجب الوقت الآن هو التراحم والتكافل وإخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات وتوفير الأدوات اللازمة للتطهير والتعقيم من أولى الأولويات

وقال الوزير إنه لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة طبيعية بلا أمل، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع فلاح ولا حصد، حتى مع الإشراف على الموت فقد قيل لأحد المسنين: مالك تُعنَى بزراعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمره؟ فقال لمن قال له ذلك: يا بني زَرَعَ مَن قَبلنَا فَأكلنَا، ونَحنُ نَزرعُ لِيأكُلَ مَن بَعدنا، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وفي رواية: "فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها".

وأضاف: علينا أن نأخذ بأقصى الأسباب وبقوة، وبأسباب العلم، ومن توفيق الله لك أن تأخذ بهذه الأسباب، فعندما نطبق ذلك على واقعنا نقول: علينا أن نأخذ بتوجيهات أهل العلم، وخبراء الصحة والطب، فنقول: ارتد الكمامة وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، تجنب المعانقة وتوكل، نظف يديك تباعًا وتوكل، طهر المكان المحيط بك وتوكل، حقق التباعد وتوكل، عندما نفعل ذلك تكون قد حققنا معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "اعقلها وتوكل".

تابع: عليك أن تعلم أن نفسك أمانة عندك، وأن نفوس الآخرين أمانة، وأن حماية النفس من أعظم مقاصد الإسلام ومقاصد جميع الأديان، فمقاصد الأديان توجب عليك حماية نفسك، وتوجب عليك حماية الآخرين، الأمر لا يتوقف فقط عند حدود الدنيا، ولكنك إن قصرت في حماية نفسك أو في حماية الآخرين – فضلًا عن أنك تعرض نفسك لمخاطر الهلاك – فإنك تعرضها أيضًا للإثم والمعصية، ومن لم يتعظ الآن فمتى يتعظ ؟ ومن لم يتعظ بتخطف الموت من حوله فلا واعظ له، والشقي من وعظ بنفسه، والسعيد من وعظ بغيره.

وفي ختام حديثه، أكد أن واجب الوقت الآن هو التراحم والتكافل، وأن إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات وتوفير الأدوات اللازمة للتطهير والتعقيم من أولى الأولويات، وأن التوسع في الصدقات هو واجب الوقت.