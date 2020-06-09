مواطنون يتهمون النيل للتأمين بشبرا برفض حالات كورونا.. والمستشفى: طاقتنا 100%

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" شبرا الخيمة فيديو لمشادات نسبوها لإدارة وأمن مستشفى النيل للتامين الصحي بشبرا، والتي تعمل ضمن منظومة العزل الصحي لمرضى كورونا المستجد كوفيد 19 مع إحدى المواطنات التي تطلب استقبال المستشفى لها وآخرين من مرضى الفيروس والتي أثبتت العينات إيجابية إصابتهم بالمرض.

وتداول النشطاء تعليقات أن المستشفى لا تقوم بواجبها وتطرد المرضى وتتركهم لمصير مجهول في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد.

وعلق الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى على الفيديو، مؤكدا أنه يجري حاليا التأكد من صحة الفيديو من خلال الجهات المختصة بالمستشفى، وأن المستشفى لم ترفض استقبال أي حالات.

وقال العطار، في تصريحات صحفية، إن المستشفى تعمل بكامل قوتها ونسبة الإشغال لمرضى كورونا بعد تحويلها للعزل 100% ويوجد 24 حالة في الاستقبال يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم مشيرا إلى أن هناك الكثير من المرضى وأسرهم لا تقتنع بهذا الأمر ويرفضون الحجر المنزلي ويطالبون بالحجز في المستشفى رغم عدم وجود أماكن لهم.

أوضح العطار أن بعض المرضى لا يقتنعون بفكرة العزل المنزلي مع أن الدولة توفر لهم الأدوية الخاصة بالبرتوكول العلاجي من الإدارة الصحية ويظنون أن العلاج في المستشفي أفضل، غير مقتنعين تمام بأن قدرة الاستيعاب وصلت للاكتفاء حتى الآن.

وناشد العطار المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة باستقبال الحلات وحجزها سواء في المستشفى أو منزليا مع تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

أكد العطار على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية مؤكدا أن بابه مفتوحا للجميع وهو في مقدمة الصفوف للاطقم الطبيبة للقيام بدورهم الوطني في مكافحة فيروس كورونا .

كانت مستشفى النيل للتأمين الصحى قد أعلنت خروج 8 حالات من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إن الحالات التى شفيت تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس، لافتا إلى أنه يوجد بالمستشفى 98 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم

لمشاهدة الفيديو : facebook.com/permalink.php?story_fbid=713001586128870&id=100022571061219