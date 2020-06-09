صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة الرصف  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عبد الحميد عمار، مدير المشروعات بهيئة الطرق، والمهندس شفيق عليوه، مدير المعامل بمديرية الطرق، والمهندس إيهاب الجمل، بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، والمهندس مجدي عبد العظيم، مدير مشروع الرصف بالمحافظة.

وكلف المحافظ، بحصر أعمال الرصف وسحب عينات لفحصها وتحليلها، وعرض نتائج تلك العينات، لضمان جودة أعمال الرصف التي تمت بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي متابعة رصف شوارع العاصمة.

يذكر أنه تم تخصيص نائب لكل مركز ومدينة بالمحافظة، لمتابعة أعمال الرصف، ومدي جودتها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.