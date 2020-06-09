"الحاصلات الزراعية": مصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات

قال النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.

وأضاف الدمرداش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عملية تصدير المنتجات الزراعية تحصل على خطوات عديدة ونحن نصدر لـ120 دولة بكتل مختلفة في أفريقيا وآسيا والاتحاد الأوربي وروسيا ويتم فتح أسواق جديدة.

وأشار الدمرداش إلى أنه هناك 20 دولة في آسيا تم فتح التعاون معهم، مشددا على أن القطاع الزراعي يعتمد على التصدير والصناعات الغذائية ومصر تحتل ترتيب جيد في تصدير المنتجات الزراعية، وإجمالي الإنتاج الزراعي 520 مليار جنيه.