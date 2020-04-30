نقيب الفلاحين: المنتجات الزراعية المصرية آمنة.. والإخوان وراء التشويه

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن معظم دول العالم تتهافت على المنتجات الزراعية المصرية لجودتها العالية، كما زاد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية خلال أزمة كورونا، من معظم دول العالم.

وأضاف أبو صدام، في بيان اليوم، أن نظام التصدير المصري والحجر الزراعي لا يسمحون بتصدير أي منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات الدولية، وقبل التأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والآفات الضارة ومنحها الشهادات الزراعية اللازمة، لافتا إلى أن جودة المنتجات الزراعية شهدت بها دول العالم مما جعلها تغزو القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تضع شروطا قاسية ومعايير قياسية لقبول أي منتجات زراعية إليها.

وأضاف أبوصدام أن نجاح مصر لا يرق للجماعات الإرهابية، وقد أشعل قرار دولة الكويت تسهيل إجراءات دخول الصادارات الزراعية المصرية في الفترة الأخيرة الحقد والغل في قلوب جماعة الإخوان الإرهابية، فعمدوا إلى نشر الشائعات، وبث الفتن للوقيعة بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، رغبة في الإضرار بالمصالح المصرية الكويتية.

وتابع: "باءت كل هذه المحاولات بالفشل نتيجه طبيعية قوة العلاقات المصرية الكويتية والقدرة الكبيرة للجهات الرقابية في البلدين لإظهارالحقيقة للرأي العام، ووأد ودحر مزاعم المغرضين الوهمية، حيث سارعت هيئة الغذاء بالكويت بالتاكيد على سلامة المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وكذا الرد القاطع لوزارة الزراعة المصرية بعدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا، وأن المنتجات الغذائية والزراعية المصرية المصدرة لدولة الكويت الشقيقة ولكل دول العالم تخضع لإجراءات مشددة قبل التصدير للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن المنتجات الزراعية المصرية تغذي أكثر من 100 مليون مصري وما يزيد عن 5 مليون مواطن من ضيوف مصر الأعزاء وأن الصادارات الزراعية المصرية تخطت حاجز الـ 5.5 مليون طن عام 2019 ليأكل منها ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، وهذه الكميات إذا وزعت على أهل الكويت الأشقاء تعادل أكثر من 1000 كيلو لكل مواطن كويتي، والذي يقل تعدادهم عن 5 مليون نسمة.

وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المصرية فوق مستوى الشبهات، وأن مصر تسعى دائمًا للوصول إلى أعلى درجات الجودة مما جعل الصادارات الزراعية المصرية تتخطي خلال الربع الأول من عام 2020 الـ 2.2 مليون طن، رغم ارتباك حركة التصدير والاستيراد في جميع دول العالم لتدعيات جائحة كورونا، موضحا أن أهم الصادارات الزراعية المصرية لدولة الكويت هي البرتقال والبصل والبطاطس ومنتجات الألبان والبطيخ.