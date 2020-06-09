رفع الإشغالات والتعديات وإزالة العشوائيات بالمحروسة في السويس

شن مسئولو الجهاز التنفيذي بمحافظة السويس بإشراف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة وفتح الممرات والجراجات، وإعادة استخدامها للغرض المخصص لها وإعادة خط تنظيم وتوسيع شارع المدينة الرياضية بمنطقة المحروسة الجديدة والملاحة، وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6000 متر مربع .

شارك في حملة الإزالة من القيادات الأمنية كل من اللواء حسن التركي نائب مدير الأمن، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن والعقيد شريف السرساوي مدير شرطة المرافق، والرائد أحمد الفولي، رئس مباحث السويس.

كما شارك من قيادات الحي كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة سعيد عوض مدير المشروعات وعدد من الفنيين بحى السويس.