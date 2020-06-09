إزالة تعديات ومخالفات بناء في سيدي سالم وبيلا بكفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفات.

ووجه المحافظ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة عمودين إنارة بقرية برية لاصيفر، حيث تمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، ورفع كافة الإعلانات المخالفة غير المرخصة.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الإشراف علي إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.