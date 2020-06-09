الثروة السمكية: مصر حققت 97% من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي

قال الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن هناك سعيا لرفع نصيب الفرد المصري من الإنتاج السمكي للوصول للمعدل العالمي، لافتًا إلى أن مصر حققت 97% من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي.

وتابع سيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نصيب الفرد من السمك يبلغ 19.6 كيلو جرام سنويا في حين يبلغ المتوسط العالمي 20.3 كيلو جرام.

ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة إلى أن هناك اتجاها نحو التصدير من الإنتاج السمكي، ويتم الآن تصدير من 30 إلى 50 ألف طن من الأسماك، موضحا أن مصر تنتج نوعيات من الأسماك عليها مطلب من الخارج.

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أن تطوير البحيرات الذي شهدته مصر خلال الـ 6 أعوام الماضية عمل على زيادة الإنتاج، مشددا على أن البحيراترالمصرية لم تلقَ عناية منذ 50 عاما وكان تعاني من الإهمال والتلوث والتعديات والصيد العشوائي والطرق غير الشرعية والتجمعات داخل البحيرات غير المصرح بها.

واستكمل سيد أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ 1.9 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك والتاسعة عالميا في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي.