300 مركب صيد بخليج السويس تتوقف عن العمل تنفيذا لقرار "الثروة السمكية"

قال بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إنه تم تنفيذ قرار هيئة الثرورة السمكية بوقف عمل مراكب الصيد بمياه خليج السويس، مشيرا إلى أن عدد هذه المراكب يصل إلى 300 مركب صيد.

وأشار"أبوالحسن" إلى أن هيئة الثروة السمكية كانت قد قررت وقف الصيد لمراكب صيد الجر وعددها 150 مركبا، بجانب مراكب الشنشولا و90 لنش صيد.

وأوضح نقيب الصيادين أن المراكب التي تعمل حاليا بالصيد في خليج السويس لن يسمح لها بالتحرك فور وصولها ميناء الأتكة تنفيذا لقرار وقف الصيد. وقال مسؤول بميناء الأتكة، إن القرار يهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل حماية الصيادين والحفاظ على صحتهم، ويتم حاليا دراسة طرق الوقاية خلال العمل.