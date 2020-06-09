فيديو.. آيتن أمين تكشف تفاصيل فيلم "سعاد" المشارك في مهرجان كان

قالت المخرجة أيتن أمين، إنها أول مخرجة مصرية تشارك بفيلم "سعاد" في مهرجان كان السينمائي الدولي وإنها كانت متأكدة أن فيلمها سيحوز على التقدير.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها لم تتوقع أن يشارك الفيلم في مهرجان "كان" وأن إدارة المهرجان تواصلوا معهم وسألوهم عن رغبتهم في مشاركة الفيلم في المهرجان هذا العام نظرًا لأنها تعمل على الفيلم منذ 5 سنوات.

وأوضحت أن الفيلم استغل هذه الفترة نظرًا لمشاكل في التمويل وأنها رفضت تأجيل مشاركة الفيلم في مهرجان كان ليحضر فريق العمل ويسيروا على السجادة الحمراء ولكنها فضلت مشاركة الفيلم هذا العام.

وأشارت أن قصة الفيلم تدور حول المراهقات ويحكي عن علاقة أختين "سعاد" و"رباب" في أحد مدن الدلتا وحياتهم اليومية في الأقاليم وعلاقتهم على السوشيال ميديا وأن أحدهم لها حياة سرية على لافتة إلى أن الفيلم يقدم سينما مختلفة عن السينما الموجودة في المنطقة العربية.