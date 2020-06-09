نشوب حريق في مخبز بلدي وتفحم محتوياته بالدقهلية

اندلع حريق هائل في مخبز بلدي بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة علي الحريق، والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة لصاحب المخبز.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية، بنشوب حريق بمخبز بمنطقة البر الثاني بالمدينة.

وهرعت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وقوات من مركز الشرطة، ورئاسة مركز ومدينة المطرية، وتبين أن الحريق نشب في مخبر ملك أمين محمد أمين.

وتبين أن الحريق تسبب في تفحم محتويات المخبز بالكامل، وتم التحفظ عليه، وأمرت النيابة العامة بانتداب قسم الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .