نائب محافظ الغربية: إنهاء مشروعات رصف بـ50 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قرب الانتهاء من مشروعات الرصف المتعثرة التابعة لشركة المقاولون العرب نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ الغربية ، اليوم، مع ممثلي شركة المقاولون العرب بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال د. عطا، إن إجمالي المشاريع المسندة لشركة المقاولون العرب 12 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 49.5 مليون جنيه في 5 مراكز تضم كفر الزيات وبسيون وقطور والمحلة الكبرى وطنطا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات وجار العمل فى المشروعات المتبقية وعددها 7 مشروعات والمقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجاري.