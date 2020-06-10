"السعر حسب الوزن والضمان بطاقة".. أجهزة جيم للإيجار من الصالة للبيت

صالات الجيم أصبحت ضمن الأماكن التي يتردد عليها ملايين الأشخاص يوميًا، من أجل الحصول على قوام مثالي وبنيان قوي، قبل أن تنقطع تلك العادة اليومية عقب إغلاق الصالات بقرار حكومي.

انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دفع الدولة لغلق صالات الجيم، حتى تحد من انتشار العدوى بالوباء التاجي، وذلك لما تحتويه الجيمات من ازدحام واختلاط بشكل دائم.

إغلاق صالات الجيم دفع المدربين إلى التفكير في حيلة جديدة لكسب الرزق بعد أن تم إغلاق مصدر رزقهم الوحيد، فلم يجدوا أفضل من شغف اللاعبين وحبهم للعبة دافع لعودة الأموال مرة أخرى.

"انسى الحديد ينساك".. مقولة شهيرة يعتقدها لاعبو كمال الأجسام، ما دفعهم أن يطلبوا بعض الأدوات المهمة في الجيم من أجل التمرين منزليًا، والحفاظ على اللياقة اليدنية التي وصلوا لها، دون التأثر بالحظر الكلي والإغلاق.

المكان الوحيد الذي أضحى التمرين به ممكن هو البيت، وذلك عن طريق تأجير أجهزة الجيم الخاصة بأصحاب الصالات للمتدربين ليتمرنوا عليها دون أن يحضروا للجيم.

وتطبيقًا لتلك الحيلة، يقول المدرب يوسف حمادة، إن تأجير أجهزة الجيم أضحى واحد من أهم مداخل الرزق، خلال أيام الإغلاق والحظر الجزئي، بعد أن تهافت المتدربون على تلك الحيلة كحل جذري للحفاظ على أجسادهم.

"الكيلو بـ10 جنيه والحسابة بتحسب".. على الرغم من أن الجملة تبدو أنها كوميدية بعض الشيء وهزلي، ولكنها حقيقية مائة بالمئة، حيث يراقب المدرب الشاب مواعيد تأجير كل جهاز وموعد عودته للصالة من جديد.

فيما يحتسب التأجير لـ"دامبل"، على حسب عدد الكيلوهات، حيث يزن الكيلو سعر 10 جنيهات، أي أن الدامبل الـ10 كيلو يتم تأجيره بـ100 جنيه، فيما تأتي "الدكة" التي يرتكز عليها اللاعب بـ100 جنيه شهريًا.

"الموضوع فتح علينا باب رزق وفي متدربين عاوزين يشتروا الأجهزة"، يروي يوسف لـ"الوطن"، مدى نجاح التجربة، والتي وإن كانت لا تجني الأموال ذاتها التي كان يدخلها الجيم نفسه، ولكنها لم تخذل أصحاب الصالات.