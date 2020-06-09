نجوم الفن يهنئون إيمان العاصي بعد تعافيها من كورونا: ألف سلامة

هنأ عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة إيمان العاصي، التي أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال أحمد السعدني مازحا "بطلي كذب يا إيمان إنتي مخفتيش ومحمرة من الحرارة.. ألف سلامة عليكي يا باشا"، وقالت مي سليم "ألف سلامة عليكي.. الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك"، ومازحتها أيتن عامر قائلة: "حمد الله على السلامة يا إيمز".

إيمان العاصي تعلن تعافيها من فيروس كورونا: المرض مش عيب

وقال المنتج محمد محمود عبدالعزيز: "ايه ده ألف سلامة عليكي أنا لسه عارف منك دلوقتي أصلا، ألف ألف سلامة وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشه إن شاء الله"، وعلقت شيماء سيف قائلة: "حمد الله على سلامتك حبيبتي وألف سلامة عليكي".

فيما قالت لقاء الخميسي "ألف حمدالله على السلامة يا روحي.. حبيبة قلبي أنا مكنتش أعرف سامحيني لو مسألتش وأطمنت عليكي"، وعلقت ريم البارودي "حمدالله على السلامة حبيبتي وألف سلامة عليكي والحمد لله دائما وأبدا تستاهلي كل خير".

وكانت الفنانة أكدت أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض، وبعدا أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

وأضافت أنَّها فور معرفتها بالنتيجة أبلغت كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها، مبينة أنَّ أصعب شيء في تجربتها هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.

وطالبت "إيمان"، الجميع برحمة مرضى كورونا لأنّهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم، موضحة "الضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم".

وأشارت إلى أنَّ الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيدًا وليس منبوذًا، لأنّه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاجهم، متقدمة بالشكر لكل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.