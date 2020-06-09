إيمان العاصي تعلن تعافيها من فيروس كورونا: المرض مش عيب

أعلنت الفنانة إيمان العاصي، تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجريت 3 تحاليل خلال مدة العزل جميعها سلبية

وأكّدت أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض، وبعدا أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

أبلغت كل المخالطين بمجرد علمي بإصابتي.. وأصعب ما في العزل ابتعادي عن ابنتي

وأضافت أنَّها فور معرفتها بالنتيجة أبلغت كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها، مبينة أنَّ أصعب شيء في تجربتها هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.

ارحموا مرضى كورونا.. الضغط يزيد من صعوبة تعافيهم

وطالبت "إيمان"، الجميع برحمة مرضى كورونا لأنّهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم، موضحة "الضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم".

وأشارت إلى أنَّ الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيدًا وليس منبوذًا، لأنّه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاجهم، متقدمة بالشكر لكل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.