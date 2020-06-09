بتول عرفة تتعاون مع كارول سماحة للمرة الأولى في Bon voyage

تستعد المخرجة بتول عرفة، لتصوير كليب المطربة اللبنانية كارول سماحة الجديد Bon voyage، والذي يعد التعاون الأول بين كارول وشركة لايف ستايلز استوديوز وأيضا بين بتول والشركة.

وأعربت المخرجة عن سعادتها العارمة للتعاون مع سماحة للمرة الأولى، لإيمانها بقوة أداء سماحة ومدى قربها من الجمهور العربي، وأضافت في تصريحات صحفية، أنها متحمسة للعمل مع شركة الإنتاج لتقديرها المحتوي الفني الحقيقي، وتنفيذها للأفكار الجيدة، وبحثها عن الأكثر تميزا، والذي يليق بالجمهور العربي، وهو ما تطمح فيه بأعمالها.

ونشرت بتول عرفه تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "هذا العمل عزيز جدا على قلبي، لأنه إن شاء الله أول تعاون بيني وبين شركة محترمة جدا بحجم شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكمان لأنه مع صديقتي العزيز، النجمة كارول سماحه اللي قبل ما نكون أصحاب أو نشتغل مع بعض أنا بعشق صوتها وفنها، ربنا يكرمنا ويكتب لنا الخير".

لترد عليها كارول سماحة عبر تويتر: "حبيبتي بتول، صديقة طيبة وعزيزة على قلبي من زمان.. مخرجة مجنونة وموهوبة!! أنا كتير سعيدة بالتعامل الأول مع بعض وطبعا الشكر الأكبر للايف ستايلز ستوديوز، اللي حبت تقدم رؤية جديدة ومختلفة".

وكانت بتول عرفة، قدمت خلال السنوات الأخيرة، عدة تجارب ناجحة في مجال الفيديو كليب، لعدد من المطربين منهم نانسي عجرم في أغنية "راجل ابن راجل"، وخالد سليم وأنوشكار في أغنية "عصر جديد"، ومصطفى حجاج في كليب "اعمل الصح"، إلى جانب أوبريت "هي دي مصر" لعدد كبير من النجوم، بجانب تجربتها في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "أريد رجلاً" بطولة إياد نصار وأحمد عبد العزيز وسهير المرشدي، والذي حقق نجاحا كبيرا.