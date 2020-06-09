رسالة جديدة من النيابة العامة لأولياء الأمور: حافظوا على أبنائكم دون تضييق

جددت النيابة العامة، الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور، تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.

ووجهت النيابة اليوم الثلاثاء، رسالة لأولياء الأمور قالت فيها: "حافظوا على أبنائكم بتفهم وتقريب دون إفراط في تدليل ورقابة بوعي دون تضييق وترهيب".

جاءت رسالة النيابة في إطار قرار النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة منة عبدالعزيز التي ألقي القبض عليها وتقرر حبسها خلال الفترة الماضية بعد نشرها فيديو بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يشير إلى تعرضها لاعتداء واغتصاب من أحد أصدقائها في أحد الفنادق.

وأمر النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها منة عبد العزيز- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.