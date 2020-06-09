"جنا من جديد".. طفلة 3 سنوات تتعرض للاغتصاب على يد جارها في الدقهلية

تعرضت طفلة تدعي "جنا" عمرها 3 سنوات ونصف، للاغتصاب في إحدى قرى طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم.

واتهمت أسرتها جارهم طالب بالشهادة الإعدادية باستدراجها واغتصابها، وهرعت أمها على أصوات استغاثتها، ووجدتها غارقة في دمائها، في مشهد جديد يعيد للأذهان حادثة اغتصاب طفلة البامبزر نهاية عام 2018 وكان تدعى "جنا" أيضا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ "س. ا." يتهم "حسن س. ح"، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية باغتصاب طفلته "جنا" 3 سنوات ونصف، داخل شقة ببيت المتهم.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين هروب الطالب المبلغ عنه، إلا أن قوة من المركز توصلت إلى مكانه وألقت القبض عليه

وبسؤال الطالب المبلغ عنه، في محضر الشرطة، اعترف باستدراج الطفلة عندما كانت تعلب مع إخوته، وانفرد بها في شقة بالدور الثالث في منزلهم واعتدى عليها.

وروت أم الطفلة تفاصيل ما حدث، وقالت إنهم جيران للطالب المبلغ عنه، واختفت طفلتها عنها بعض الوقت، فقد كانت تلعب مع أطفال في الشارع، إلا أنه سمعت صوت صراخ، فشكت أن يكون صوت طفلتها، فتتبعت الصوت ودخلت إلى بيت جارهم.

وأكدت الأم، في محضر الشرطة، أنها تتبعت الصوت حتى وصلت إلى الدور الثالث بمنزل الجيران، وتأكدت من وجود طفلتها في الداخل، وطرقت الباب ولم يفتح إلا بعد حوالي دقيقتين، لكنها وجدت ملابسهما ليست طبيعية وأخذت الطفلة وعادت إلى منزلها، وأرشدها بكاء الطفلة إلى وجود دماء على ملابسها، فأبلغوا الشرطة.

وباشر حسن شطا، وكيل نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، التحقيقات، وأمر بعرض الطفلة علي الطب الشرعي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26/20 جنايات طلخا لسنة 2020 لاتخاذ الإجراءات القانونية.