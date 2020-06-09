أشرف زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية: يومين تلاتة ونرجع الملعب

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متابعيه على حالته الصحية بعد أن أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات في القلب، مؤكدًا أنه بحالة جيدة "الحمد الله أنا كويس وبشكر الجميع، وأنا جالي برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر تمر بظرف استثنائي وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومازح نقيب المهن التمثيلية، الإبراشي قائلا: "أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تاني".

وخضع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لإجراء عملية جراحية خاصة بتركيب دعامتين في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، إلا أن حالته الصحية تحسنت.

يذكر أن أشرف زكي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بعدة أعمال درامية منها مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري.