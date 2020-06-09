المعاهد الأزهرية: جدول الامتحانات محلصش قبل كده.. ومطهرات وكمامة لكل طالب

قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، إن امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام ستكون "سهلة وبسيطة" وفي متناول الطالب العادي، كما سيتم توزيع كمامة ومطهرات وكحول على الطلاب.

وذكر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" الذى يذاع على قناة "ON"، أن "جدول الامتحانات محصلش قبل كدا على مدى التاريخ".

وتابع: "كل يوم يتضمن مادة واحدة فقط، والامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.. امتحانات سهلة وبسيطة وفى متناول الطالب العادى والامتحان الشفوي لمدة 5 دقائق فقط".

كما أشار إلى أن الطلاب بالمدرسة من 60 إلى 300 طالبة وداخل كل حجرة لا يتجاوز 12 طالبا.