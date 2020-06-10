متحدث "الكهرباء": تحريك الأسعار يأتي ضمن خطة الهيكلة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحريك أسعار الكهرباء على الجهد المنخفض الخاص بالمنازل جاء متوسطه 19.1% أقل من العام الماضي والذي وصل لـ23%: "نسبة الزيادة نتيجة للمتبقي من خطة الهيكلة الأخيرة والتي كانت تنتهي بعد عامين".

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ولظروف جائحة فيروس كورونا فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم مد فترة تحريك أسعار الكهرباء لـ3 سنوات وتنتهي في 2024-2025، موضحا أن هناك عددا من الأسعار الثابتة وأخرى تغيرت مع إعادة هيكلة تلك كأحدى الشرائح الموجودة، أما بالنسبة لمن يقوم باستخدام الكهرباء لأكثر من 1000 كيلووات شهريا فسيكون تسعيرة الكهرباء الخاصة به كما هو.

وأكد أن وزير الكهرباء أوضح خريطة الأسعار والشريحة اللي بتغير الحساب بتاعها اللي اكتر من 6520 كيلووات في الشهر: "أعلى حاجة اللي هو 650 كيلو هيدفع 738 جنيه"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للأنشطة التجارية فستظل ثابتة كما هي، ماعدا الشريحة الخاصة بـ0 لـ250 هي التي تم زيادتها، بينما تظل باقي الأسعار كما هي طوال الـ5 سنوات، بينما تم تثبيت سعر المليون وحدة حرارية على 3 دولارات وتتحمله الموازنة: "علشان منحركش الأسعار أو نزيد التكلفة وتتحملة الموازنة العامة بحوالي 29 مليار جنيه، والموازنة العامة بتتحمل 78 مليار لدعم الكهرباء على مدار الـ5 سنوات باستخدامتها كلها".