مروحة ولا تكييف؟.. أفضل أنواع التهوية للوقاية من كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أنواع التهوية للوقاية من كورونا، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع ارتقاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف والإقبال على استخدام التكيفات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أفضل أنواع التهوية للوقاية من كورونا

ـ أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التكييف قد ينقل المرض وخاصة التكييفات المركزية، والشباك التي تعتمد على تحويل الهواء الساخن إلى بارد.

ـ أفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على الهواء الخارجي وتقوم بتبريده.

كيفية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق التكييفات

ـ يتم تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة.

ـ تشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى.

ـ أفضل أنواع التهوية هي التهوية الطبيعية.

ـ وأسوأها هي المراوح لأنها تحرك الهواء ومن الممكن أن تنقل الرذاذ.

وكانت وزارة الصحة واالسكان أعلنت اليوم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و35 حالة وفاة جديدة.