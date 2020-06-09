وزيرة الصحة: جميع الأدوية متوفرة في مصر بنسبة 95%

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن أكثر من 95% من الدواء متوفر في مصر، بصناعة مصرية.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "لما توليت الملف، كان لدينا نقص في الأنسولين، وصنعناه بنسبة 100% في مصر، ووطنا صناعة أدوية علاج الأورام واستقطبنا الشركات العالمية، لعمل نوع من الشراكة في هذا المجال".

وتابعت: "وفرنا ألبان الأطفال أيضًا، ولم يعد لدينا أي نوع من النقص، والشركات القومية المصرية، تصدر لمعظم دول أوروبا والعالم، وفي آخر عامين، لا يوجد مشاكل في مصر، والعشر الشركات المصرية، عالجت معنا فيروس كورونا، وهي اللي بتشتغل معنا في علاج كورونا".