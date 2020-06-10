الزراعة: فتح 7 أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزرعة، إن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية لتحسين إنتاجية وحدة الأراضي الزراعية وتحسين الاستفادة من المياه في الري، حيث عملت مصر على تعظيم ذلك الاتجاه من خلال مشروع المليون فدان والاستفادة أيضا من البحوث الزراعية: "قدرنا نفتح عدد كبير جدا من الأسواق الخارجية نتيجة للمحاصيل الزراعية الجيدة التي يتم تصديرها إلى عدد كبير من الدول حول العالم".

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه في عام 2020 قد نجحت الوزارة في فتح 7 أسواق خارجية جديدة، بينما كان هناك 20 سوقا دولية تصدر لها مصر منتجاتها من خضراوات وفاكهة، موضحا أنه تم دراسة تلك الأسواق لمعرفة ما يحتاجونه من المنتج الزراعي المصري، حتى باتت هناك ثقة بين السوق الدولية والمنتج المصري.

وأكد أنه وبعد دراسة أسباب حظر عدد من المنتجات الرزاعية المصرية، نجحت الوزارة مؤخرا في رفع الحظر على عدد كبير من المنتجات الزراعية لعدد كثيرة حول العالم، مشيرا إلى أنه وفي عام 2018 صدرت مصر 5 ملايين طن من الخضراوات والفاكهة، إلا أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الجاري فقد تم تصدير 3.3 مليون طن من الخضراوات والفواكهة: "ده رقم جيد في تلك الفترة".