"غرفة القاهرة": السلع الغذائية متوافرة.. وإقبال المواطنين رفع الأسعار

قال حاتم نجيب، رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة من الإنتاج بالسلع الغذائية، بخلاف وجود كميات كبرى من البطاطس والطماطم والبصل بجانب الموالح والليمون والبرتقال في السوق المصرية.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ومع ظهور فيروس كورونا المستجد تكالب عدد من المواطنين لشراء الموالح مثل الليمون، ما أدى لرفع الأسعار: "كان عندنا العام الماضي زيادة غير متوقعة في الليمون، وحاليا سعره يتراوح ما بين 20 لـ25 جنيه بأسواق الجملة، والطماطم بـ3 جنيه وبتتباع تجزئة بـ5 جنيه"، موضحا أن التوسع بالمشروعات الزراعية أدى لزيادة حجم الصادرات المصرية للدول الخارجية، فيما لم يتأثر المواطن المصري بذلك التصدير عبر احتياجاته اليومية.

وأكد أن الدولة قد وفرت إتاحة بكافة المنتجات التي يحتاجها المواطنون يوميا دون وجود نقص يذكر، مشيرا إلى أنه ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الليمون في فترة شهر من الآن، بخلاف وجود استقرار في المنتجات مثل البطاطس والبصل والطماطم والفلفل.