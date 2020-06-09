الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. وندشن منصة إلكترونية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الوزارة تنسق مع إحدى الشركات الكبرى والبنك الزراعي، لإطلاق المنصة الزراعية الالكترونية منذ 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "أصبحنا الأول عالميًا في تصدير الموالح، وتفوقنا على أسبانيا التي تربعت على هذا العرش فترة طويلة من الزمن، وأصبحت الآن تستقبل البرتقال المصري".

وتابع: "الصادرات المصرية أصبحت في المقدمة، لأننا نطبق معايير الجودة، وتفوقنا على الكثير من الدول الإقليمية، رغم ظروف أزمة انتشار كورونا وصادرتنا تزيد رغم تراجع التجارة العالمية، و19% من الإنتاج العالمي من زيت زيتون المائدة يكون من مصر".

وواصل: "تفوقنا في الصادرات الزراعية على الكثير من الدول مثل تركيا والمغرب، ونغزو 111 دولة منها أمريكا، الصين، روسيا، دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وفتحنا 7 أسواق جديدة، منذ بداية هذا العام رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، مثل البرازيل والهند وإندونيسيا والأرجنيتن ومرويشيوس، مثل الموالح والتمور والبطاطس، ونتبع إجراءات صارمة في كل مراحل الزراعة".

وأكد: "صدرنا 3.2 مليون طن منتجات زراعية منذ بداية العام، مقارنة بـ5 ملايين طول السنة الماضية، وهو مؤشر على أن الدولة كلها تدعم هذا القطاع".