حسام حداد بعد كورونا: الواحد بتصعب عليه نفسه إنه مربوط في البيت

طمأن الإعلامي حسام حداد المشاهدين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال حداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بدايات أعراض المرض كانت شعوره بفقدان حاستي الشم والتذوق وتعب وإجهاد في جسده، مضيفًا: "الحمد لله قدر ولطف وفي ناس عندها حاجات أصعب من ده بكتير".

وأكد حداد أن أمله في الله كبير وأن الناس التي تعاني من الأعراض التي يعاني منها تتحسن حالتها، مشيرًا إلى ان حالته النفسية جيدة والأطباء طمأنوه.

وتابع: "الإجهاد متعب وكنت بتكلم ومكنتش قادر أقوم من مكاني وده متعب جدا والواحد بتصعب عليه نفسه إنه مربوط في البيت والفيروس ضحك عليا أول 3 أيام وكنت فاكر إنها هتعدي أعراض بسيطة وبعدها بيوم وابتدى يحصل الإجهاد الشديد مع ضيق النفس واتخضيت لما حصل ده ولو الفيروس شاطر، إحنا إن شاء الله أشطر منه"، مشيرًا إلى أن بداية الأعراض ظهرت لديه منذ فجر الثلاثاء الماضي.