"خدت مقلب حرامية".. حسام حداد يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

هنأ الإعلامي حسام حداد، الإعلامي محمد شردي، على تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، لأول مرة له.

وقال حداد موجهًا حديثه لشردي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "ألف مبروك على عودتك للشاشة ووجودك إضافة لنا، وكنا مشتاقين لوجودك على الشاشة".

وحول إصابته بفيروس كورونا، قال: "أنا أحمد الله، قدر ولطف، والأعراض من بسيطة لمتوسطة، أخدت مقلب حرامية في الأول، السخونة والكحة راحوا مع أول 3 أيام، وافتكرت إني خفيت، لكن بعدها فقدت حاستي الشم والتذوق وحصل ضيق في التنفس".

وأضاف: "أتواصل مع أطباء خارج مصر، لكن واضح إن كل شخص بتجيله الأعراض بشكل مختلف، على حسب المناعة الشخصية وكمية الفيروسات".

وتابع: "حظي جيد إلى حد ما، عندي خلفية طبية، مارست الطب منذ 12 عامًا، وهو ما جعلني متابعًا للأزمة، ما أدى إلى أنني لست محتاجًا إلى هيدروكسي كلوروكين، أو استخدام سرير في مستشفى قد يحتاجه شخص أكثر مني".

ويقدم الإعلامي حسام حداد برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي محمد شردي، حيث تقدم "عسل" البرنامج، من السبت إلى الإثنين، وشردي من الثلاثاء إلى الخميس، بينما سيقدم حداد البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع.