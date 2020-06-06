حسام حداد عن إصابته بـ كورونا: خالطت زميلا.. وغلطت وبدفع التمن

تحدث الإعلامي حسام حداد عن إصابته بفيروس كورونا، قائلًا إنه يشعر بأعراض بسيطة مقارنة بالمرضى الذي يصارعون هذا المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "عملت مسحة يوم الثلاثاء الماضي، وكنت مخالط لحد زميل وطلع إنه مصاب بعد ما اتقابلنا والنتيجة ظهرت إيجابية يوم الخميس".

وتابع: "في البداية حصلت سخونة، طلعت ونزلت وكحيت شوية، كان في حالة من الخمول، والطاقة مش أحسن حاجة، مفيش طاقة، امبارح باليلل فقدت حاسة التذوق والشم، وامبارح الصبح بدأ يكون في ضيق في النفس".

وأردف: "قاعد في البيت، وبتابع مع الدكاترة على التليفون، حافظت على جيراني مش بعمل أي حاجة برا، وأشكر على الهواء كل الناس اللي كلمتني، وعرفت أد إيه إن في ناس بتحبني وتعزني".

وواصل: "إن شاء الله تعدي وأرجع تاني وسطكم، طول الوقت تمارين النفس وبحافظ على المعنويات وبتابع مع الدكتور، وأنتظم في الأدوية، غلطت وبدفع تمن غلطتي، وناس كتير اتعدت من الفلوس، وهو نصيب ومكتوب".