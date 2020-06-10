أحمد فلوكس عن طليقته: صانت اسمي وحافظت على ابني رغم انفصالنا

نشر الفنان أحمد فلوكس رسالة خاصة لطليقته "رابيا"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب فلوكس: "الحقيقة عمر ما جه الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين تانية راميين عيالهم ومقضيينها".

وتابع: "عرفتني الفرق ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها، وناس راميين عيالهم ومقضيينها صحوبية وجواز وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم".

وأضاف فلوكس: "بشكرها على محافظتها لاسمي وسمعتي وإنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد وطول عمرها سند وضهر غير ناس تانية لو ملقوش حد يلتوا يعجنوا في سمعتوا يتكلموا على أمهم وعيالهم.. ولا بيحترموا سنهم ولا اسمهم ولا حتى سمعة عيالهم، بشكرها على تربيتها لابني وإنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومابقاش عندها حياة غير لابنها رغم إن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط بس كأي ست محترمة قافلة حياتها لابنها وبس".

وتابع: "على رغم من انفصالنا ولكن دايما صاينا اسمي واسم ابني وبترفعه في السماء.. شكرا ليكي.. شكر لاحترامك لنفسك ولابني ولاسمي.. شكرا للي رباكي".